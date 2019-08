‘Bommenman’ Deventer schrikt van ontruiming: ‘Dit wilde ik mijn buren niet aandoen’

videoHet was zondag even flink schrikken voor de 18-jarige Max Roffel uit Deventer. Politie, brandweer en de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) zetten de straat af en kamden zijn huis uit op zoek naar gevaarlijke explosieven. Zelfs de schedel van een Duitse soldaat die in de Tweede Wereldoorlog is gesneuveld, werd meegenomen. ,,Ik wéét dat die van een soldaat is, maar de politie niet. Voor hetzelfde geld is het mijn buurvrouw.”