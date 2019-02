Bongerd-leerlingen rennen in Terwolde circa 3000 euro bijeen voor Metakids

Politie betrapt man (32) op heterdaad na tanken zonder te betalen in Deventer

14:50 De politie kon de Raaltenaar in de kraag grijpen, omdat het kenteken van zijn auto duidelijk zichtbaar was op bewakingsbeelden van het tankstation aan de Margijnenenk in Deventer. Daar was hij vorige week donderdag zonder te betalen weggereden. De politie kon hem vervolgens bij zijn huis in Raalte aanhouden.