‘Bonnie & Clyde’ uit Deventer wilden met buit van overval de huur betalen: ‘Zag geen andere uitweg’

Na drie nachten zonder slaap door drugsgebruik belde de 34-jarige Alexander van L. uit Deventer de man uit zijn woonplaats op die via Marktplaats zijn laptop te koop aan bood. Het was nog vroeg in de ochtend van 8 juli en iets voor negen uur stond zijn vriendin Brigit V. (33) bij de portiek van de flat aan de Constantijn Huygensstraat.



De verkoper liep naar beneden, tas met de laptop in zijn hand. Toen hij tegenover haar stond en zij in haar tasje greep, dacht hij de afgesproken 700 euro te krijgen. Maar ze had een vuurwapen in de hand, richtte die op zijn buik en nam de tas met laptop over. ,,Nu mag je de deur wel weer sluiten’’, zei ze, waarna de deur naar het portiek voor de neus van de verkoper dicht viel. Van L. stond iets verderop klaar in de auto, waarna ze samen met de buit wegreden.