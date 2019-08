Boode in Bathmen over in nieuwe handen: na 170 jaar geen familiebedrijf meer

Boode in Bathmen krijgt een nieuwe eigenaar. Dat betekent dat het bekende horecabedrijf na 170 jaar geen familiebedrijf meer is. ,,Door de verkoop stopt ons familiebedrijf, maar we hebben nu waardige opvolgers die Boode in Bathmen laten voortbestaan.”

Boode is al decennia, zo niet langer, een begrip in de wijde regio. De verkoop was een moeilijke stap, zeggen eigenaren Paul Klösters en Anke Jansen. ,,Onze zoon kiest er niet voor om het over te nemen en dat begrijpen we en respecteren we. Gelukkig hebben we nu waardige opvolgers die Boode in Bathmen gewoon laten voortbestaan.” Haar vader Teun was de vorige eigenaar.

De koper is Michiel Bouwens (die ook in Bathmen woont). Samen met vriendin Daniëlle Nesselaar neemt hij de zaak over. Samen met een compagnon is Bouwens al eigenaar van Hotel Hof van Gelre en Hotel Bon ‘Aparte in Lochem. Zijn vriendin werkt al meer dan twintig jaar in de horeca.

Volgens Klösters was het runnen van Boode topsport in de afgelopen 25 jaar. ,,Aan de buitenkant zie je dat misschien niet, maar het zijn eigenlijk vier zaken in één.” Boode bestaat uit een restaurant, doet catering, feesten zoals huwelijk en er is de uitgaanstak, met als bekendste exponent Boode op Zondag, dat bekendheid geniet tot ver buiten Bathmen. ,,Dit konden we niet tot in de lengte van dagen blijven volhouden.”

Zelfde voet

Volgens de nieuwe eigenaren behouden ze het karakter van Boode en gaan ze eigenlijk op dezelfde voet verder. ‘Het enige wat we op korte termijn veranderen zijn de openingstijden van de brasserie, we gaan namelijk ook weer met lunch en op zondag open', schrijven ze in een verklaring. De komende periode krijgen ze nog ondersteuning van Jansen en Klösters. Klösters: ,,Dit is voor alle betrokkenen een goede zaak.”