Boom dreigt in Deventer op BMW te vallen

LIVE | Eerste piek storm Ciara blaast daken kapot, maar het échte geweld moet nog komen

17:48 Storm Ciara raast over Oost-Nederland. Het KNMI heeft vandaag voor het hele land code oranje aangekondigd en dat blijkt niet voor niets: meerdere bomen zijn al gesneuveld in de regio. De laatste ontwikkelingen over de storm, waarbij windstoten van 130 kilometer per uur worden verwacht, lees je in ons liveblog.