Boons in Düsseldorf tiende boven WK-limiet

De Deventerse kwam dinsdagavond op de IAAF-meeting in Duitsland na 8.24 seconden over de finish, een tiende boven de WK-limiet van 8.14 seconden. Ze eindigde in een internationaal topveld in haar serie als zevende en laatste. ,,Het was een nette stabiele race, alleen miste er nog wat felheid. Ik ben nog aan het opbouwen,” analyseerde ze. Het was Boons’ derde race pas dit seizoen.

Persoonlijk record

De Daventria-atlete was al wel vlakbij de limiet dit seizoen. Twee weken geleden zette ze bij een indoorwedstrijd in Omnisport in Apeldoorn een persoonlijk record van 8.16 seconden op de klok; twee honderdsten boven de limiet. Daarbij verbaasde ze zichzelf. ,,Ik was verrast dat ik het bij die wedstrijd voor elkaar kreeg om zo hard te lopen. De series waren vroeg in de ochtend en ik had amper tegenstand. Ik heb in de winter vooral aan mijn start gewerkt en mijn bijtrekbeen dat sneller naar voren moet. Daarvoor loop wat indoorwedstrijden om dat voor elkaar te krijgen.”

Ondertussen heeft ze dus wel de bevestiging dat de WK-limiet haalbaar is, maar Boons zal geen extra wedstrijden lopen met als doel zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap. ,,Vooraf was er wat indoor betreft geen doel. Als het WK plots in mijn programma erbij komt is dat mooi.” Coach Michel Knobbe noemde het EK outdoor in Berlijn van komende zomer als hoofddoel. ,,We zijn bezig met het lopen van persoonlijke records. Die limiet komt vanzelf dan wel. We mikken op het EK, en hopen dan dat ze zich plaatst voor de finale.”

WK