Bordeel biedt documaker en maagd Daan (26) uit Deventer gratis seks aan: ‘Maar ik wil niet naar de hoeren’

Wielens deed deze week zijn verhaal, omdat hij zijn docu ‘Knaap’ uitbracht over de druk van zijn mannelijke maagdelijkheid op latere leeftijd. Hij wil iets aan het taboe daarop doen. Sindsdien is hij niet meer uit het nieuws weg te slaan. Het Amersfoortse privéhuis House of Dreams springt daar op in door hem nu een uur ontknaapservice ‘met extra hulp en aandacht’ en sekstips aan te bieden.