Bordeel biedt documaker en maagd Daan (26) uit Deventer ontknaapservice aan: ‘Ik wil niet naar de hoeren’

Personeel en familie keren zorginstel­ling Schalkhaar de rug toe na plotselin­ge sluiting: ‘Ik sta hier als mens niet achter’

10:01 Voor de helft van de veelal dementerende bewoners van zorginstelling 't Huys in Schalkhaar is binnen twee weken een nieuw onderkomen gevonden. Familieleden willen daarmee verhuizing naar een andere locatie van dezelfde zorgaanbieder voorkomen. Twee medewerkers zijn zo teleurgesteld in de organisatie, dat ze ontslag hebben genomen.