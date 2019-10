Borgelerbad en De Scheg in Deventer volgend jaar volledig rookvrij: ‘Goede voorbeeld geven’

video Weer een autobrand op de nachtelij­ke Zandweerd in Deventer: wanneer stopt het?

13:24 De bewoners van de Hogeweg op de Zandweerd in Deventer stonden in de nacht van maandag op dinsdag massaal naast hun bed. Op het klein parkeerplaatsje, midden in hun verder zo smalle straatje stond een auto in lichterlaaie. De vierde brand in een straal van een paar honderd meter. En de vijfde brand in twee weken tijd in Deventer.