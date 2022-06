Borstprothesebedrijf uit Deventer wint landelijke innovatieprijs: ‘Past precies bij wat we belangrijk vinden’

ProudBreast, het bedrijf dat ooit gestart is door de in 2021 aan kanker overleden Suzanne Kemps uit Deventer, heeft de Dutch Health Hub Innovatie award gewonnen. De prijs is woensdagmiddag uitgereikt op jaarbeursevent Zorg & ICT tijdens de Dutch Health Week. Compagnon en vriendin Carly Scheres: ,,Iedereen wilde zó graag dat haar gedachtengoed doorgezet werd.”

De award is een publieksprijs. Uit twintig inzendingen werd de borstprothese gekozen. ,,De andere inzendingen waren technische innovaties die door iemand zijn uitgewerkt tot perfectie en waarvan wordt gekeken: aan wie gaan we het verkopen? Wij hebben de prothese ontwikkeld vanuit een doelgroep, er was draagvlak en groepsspreiding. Wij zijn megarelevant en dat resulteerde in deze prijs, die precies past bij wat we doen en belangrijk vinden.”

Het gaat goed met de Qup-lifestyle-prothese: vanaf volgende maand is de prothese, die door vrouwen zonder borst(en) onder kleding gedragen kan worden, te koop bij lingeriezaak Livera. Ook wordt de prothese via het Prinses Wilhelmina Fonds - een soort KWF - op Curaçao verspreid.

,,We zijn bezig met verkooppunten in Duitsland en België. De markt is door de Europese regelgeving erg gemedicaliseerd, zeker als je een product een medisch hulpmiddel wilt laten zijn. Toch staat dit ook erg ver bij wat het is: een borstprothese die een bh opvult is niks medisch aan en kan veel goedkoper geproduceerd worden. Door er een medisch tintje aan te geven, gaan we aan het doel voorbij, namelijk dat we ook leuke en hippe cups willen maken.”

De Qup is volgens Scheres in vrolijke kleurtjes te koop bij steeds meer winkels. Het moet volgens haar normaal worden om een leuke borst te dragen. ,,En keus te hebben uit verschillende kleurtjes. De prothese geeft veel empowerment en blijdschap.”

Suzanne Kemps

Scheres was haar tennismaatje toen Suzanne Kemps het bedrijf opstartte: ,,Ik was al met haar bevriend sinds haar diagnose en ziekte en samen zijn we ProudBreast gestart. Suzanne heeft de Qup-lifestyle-prothese ontwikkeld en deze heeft nu een prijs gewonnen.” Kemps wist het bedrijf op te zetten dankzij funding vanuit Dragon’s Den, een televisieprogramma waarin ondernemende tycoons uit eigen zak start-ups financieel ondersteunen in ruil voor een bedrijfsaandeel.

De familie van Suzanne is volgens Scheres ‘enorm blij en enthousiast’ over de prijs. ,,Ik spreek de man van Suzanne maandelijks, hij is erg betrokken bij ProudBreast. Iedereen wilde zó graag dat haar gedachtengoed doorgezet wordt. Het is meer dan een jaar geleden dat ze is overleden. Deze prijs is echt een bevestiging dat er een hele goede visie en inzichten lagen.”

Ook biedt de prijs volgens Scheres een stukje troost in het rouwproces en blijdschap voor de toekomst: ,,Voor Suzanne - die twee dochters had - was ProudBreast haar derde kindje. Ze stond volop in het leven en heeft de Qup-lifestyle-prothese zo goed doorontwikkeld, met vrienden en mensen om haar heen. Ook nu nog voelen we haar aanwezigheid in alles wat we doen.”

De uitreiking van de award. © ProudBreast