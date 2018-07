Bosbranden baren Deventer stel in Lapland zorgen: 'Iedereen is alert'

Zweden zucht onder de droogte, hoge temperaturen en tientallen bosbranden overal in het land. Ook in de regio waar de Nootebooms zich gevestigd hebben. Tot nu toe is de situatie voor hen nog niet bedreigend. ,,Maar het hele land is in opperste staat van paraatheid en brandweerkorpsen uit heel Europa komen over om de Zweden bij te staan in de strijd tegen het vuur. ,,Gisteren arriveerde er een hele colonne uit Polen'', vertelt Nooteboom. ,,Je ziet nu dat de landelijke overheid de regie in handen neemt omdat de gemeenten het niet meer aankunnen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.''