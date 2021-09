Botos laat Adelaarshorst ontploffen met treffer tegen PEC Zwolle: ‘Ik voelde bij opstaan al dat ik zou gaan scoren’

VIDEO Mark uit Deventer zet online ruilhandel in games op: ‘Bespaart ouders en kind veel geld’

16 september Herkenbaar voor flink wat gamende kinderen en ouders. Op een gegeven moment is Super Mario of ander spel wel uitgespeeld en wil je een nieuwe versie of een heel andere game. Maar in de winkel of online kost dat wel zes tientjes, rekent Mark Gerritzen voor, telkens een flinke uitgave. Dus bedacht de Deventenaar een online ruilplatform, ruiljegames.nl. ,,Voor zover ik heb uitgezocht mag het, maar ik ben natuurlijk geen jurist.”