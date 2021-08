Botos ruilt GA Eagles even in voor Griekse nationale ploeg

Deventer Schouwburg splitst kaartver­koop voor nieuwe theatersei­zoen, misschien ook wel ná corona: ‘Biedt ook voordelen’

27 augustus De Deventer Schouwburg begint komende maand met de kaartverkoop voor de voorstellingen van het nieuwe theaterseizoen. Mensen kunnen voorlopig alleen kaartjes kopen voor voorstellingen die in de laatste maanden van dit jaar staan geprogrammeerd. De verkoop voor acts in 2022 begint later dit jaar. ,,Vanwege de onzekerheden rond corona spreiden we de kaartverkoop. De kans bestaat dat we dat zo blijven doen als alles weer normaal is.”