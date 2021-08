Botsende auto’s bij Bathmen: route naar snelweg A1 dicht

GA Eagles heeft financiële ruimte en nog niet uitgewin­keld op transfer­markt

6 augustus Go Ahead Eagles heeft de selectie een week voor de start van de competitie in de eredivisie nog niet compleet. De Deventer club zoekt na een onrustige voorbereiding vol blessures, de lastige speurtocht naar nieuwe spelers en geannuleerde oefenwedstrijden naar twee gerichte versterkingen. Daar is financiële ruimte voor op de begroting.