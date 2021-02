Botsing op Henry Dunantlaan in Deventer

video Tranen, bloemen en een boek bij 25e herdenking Schegramp in Deventer

12 februari Bij De Scheg in Deventer wappert deze vrijdag de vlag halfstok. Hoewel het sportcentrum vanwege de coronacrisis dicht is, staat de deur open voor mensen die de hele dag door binnendruppelen, sommigen met bloemen in de hand. Even in gedachten verzonken bij het monument, een praatje met de volgende die arriveert. Hoe kort ook, het geeft toch een gevoel van verbondenheid.