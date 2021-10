Botsing veroorzaakt grote verkeerschaos rondom Deventer binnenstad

VIDEO Marcel uit Deventer bouwt met schimmels: ‘Mensen vinden het vies, maar weten niet welke mogelijkhe­den er zijn’

5 oktober Schimmels in allerlei soorten en maten, we blijven er het liefst van weg. Maar juist die ‘stevige’ schimmeldraden kunnen prima als duurzaam bouwmateriaal dienen, laat Marcel Ellen (50) zien. De Deventenaar maakt er nu urnen en bloempotten van, maar hij ziet veel meer mogelijkheden. Het taboe moet er alleen van af. ,,Als we hier de komende jaren veel onderzoek naar doen, kunnen we heel veel maken.’’