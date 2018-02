Bouw filmtheater De Viking in Deventer kan verder ondanks tekort

Waar het extra geld vandaan moet komen is niet duidelijk, maar de Deventer politiek gooit de handdoek niet in de ring. De bouw van filmtheater De Viking gaat gewoon door en dat was enige tijd onzeker.

Een ruime meerderheid in de gemeenteraad wil de portemonnee trekken om filmtheater De Viking af te bouwen. Het is alleen nog niet duidelijk waar het geld vandaan moet komen.

Het nieuwe tekort van ruim 1,2 miljoen euro moet worden aangevuld, zo gaven zeven van de elf partijen in de gemeenteraad gisteravond bij de eerste openbare vergadering over het onderwerp aan. Ook al is het lastig uit te leggen dat er voor de derde keer geld bij moet. Stoppen met de bouw zou twaalf miljoen euro kosten. ,,En dan hebben we niks en dat is helemaal niet te verkopen'', verwoordde D66-fractievoorzitter Jan Schuring de mening van veel andere partijen.

Tegen

Alleen DeventerNu, één zetel in de raad, sprak zich onomwonden uit tégen doorgaan. ,,Nog meer geld erbij, dit kan ik niet meer uitleggen aan de Deventenaar'', zegt Alex Gebhardt van DeventerNu. Ook al omdat niet duidelijk is wat er nog aan komt. Zo is er nog vijf procent van het gebouw niet uitgedacht en getekend.

Quote Nog meer geld erbij, dit kan ik niet meer uitleggen aan de Deventenaar. Alex Gebhardt, DeventerNu Wethouder Frits Rorink (CDA), verantwoordelijk wethouder nadat voorganger Hartogh Heys over het Viking-dossier struikelde, werd nauwelijks kritisch aan de tand gevoeld. Wel is er nog discussie over Rorinks' voorstel om de ruim 1,2 miljoen euro te lenen. Dat zou neerkomen op een jaarlijkse aflossing van ruim 50.000 euro. Hij stelt voor om dat bedrag niet ten koste te laten gaan van andere cultuuruitgaven.

Bij de voorgaande twee tekorten werden het extra geld wel bij cultuur gehaald, werd een bijdrage aan de gebruikers - filmhuis en Bouwkunde - gevraagd en is er bezuinigd op het ontwerp van het gebouw. Dat is volgens betrokkenen nu niet meer mogelijk.

Meevaller

Volgens Rorink komt er binnenkort een meevaller aan voor de gemeente en dat zou gebruikt kunnen worden voor het nieuwe Viking-tekort. Hij gaf eerder al aan dat de post onvoorzien, 350.000 euro groot, voldoende zal zijn om toekomstige tegenvallers op te vangen.

Over twee weken volgt de beslissende raadsvergadering over het nieuwe tekort voor de Viking. Dan wordt er gestemd over het voorstel en eventuele alternatieven.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De bouwput waar straks De Viking moet verrijzen. © FOTO HISSINK

Alternatief

De fractie van de VVD komt met een alternatief voorstel voor De Viking in Deventer. De partij wil dat alternatief in stemming brengen bij de beslissende raadsvergadering. VVD-raadslid Lars Wuijster liet weinig los over het alternatief. Ook niet nadat andere partijen hem daartoe uitdaagden. ,,We komen ook met een voorstel hoe we het allemaal kunnen financieren'', zei Wuijster. ,,We hebben niet zoveel capaciteit als het college van burgemeester en wethouders om met een plan te komen, maar we proberen het.''

Eerder kwam architect Martin Kleine Schaars al met een alternatief voor De Viking. Hij stelde tegenover de Stentor voor om in De Viking een filmtheater met een museum te plannen. En het theater van Bouwkunde te laten zitten. Kleine Schaars staat op nummer elf van de kandidatenlijst voor de VVD bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.