Bouw Geertruidentuin heeft veel zand nodig en is begin 2023 klaar

Carré

223 woningen komen in het nu al tien jaar braakliggende gebied, ongeveer twaalf voetbalvelden groot, midden in Deventer. Een deel van het vroegere ziekenhuis is ontsnapt aan de sloopkogel, nadat het monument werd. Een aantal gebouwen dat niet monumentaal is en tegen dat complex is aangebouwd, gaat nog plat. Rondom het carré dat overblijft en in de drie aangebouwde vleugels komen 81 appartementen. Arend Heijs: ,,In een flink aantal gevallen zijn dat in feite huizen, met meerdere woonlagen, tot aan de kap. Een deel ervan krijgt een centrale toegang met een lift.’’ Verder in het gebied komt nieuwbouw; riante rijwoningen, gebouwd in hofvorm.