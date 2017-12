'Bouw Knarrenhof in Deventer begint in 2019'

Volgens Peter Prak, bedenker van het nieuwe woonconcept Knarrenhof, heeft de gemeente drie mogelijkheden geopperd, Eikendal, Steenbrugge en Zandweerd, en zijn belangstellende Deventenaren met 23 suggesties gekomen. Die worden op geschiktheid en haalbaarheid onderzocht. De animo voor deze woonvorm, waarbij (met name) ouderen aan een hof samenwonen en voor elkaar zorgen, is groot in Deventer. 113 huishoudens (170 personen) hebben zich ingeschreven.

Voertuig

Wethouder Jan Jaap Kolkman zegt dat het college van B en W zeer enthousiast is over het initiatief. ,,Burgers zijn in dit concept zelf aan zet. Dat is het mooiste hieraan. Je moet hier als gemeente aan willen meewerken!'' Prak: ,,Wij zijn het voertuig voor de aspirant-bewoners. Zij bepalen zelf wat voor woning zij willen: modern, retro, een appartement of gezinswoning, huur of koop. Wij vragen wat willen jullie en proberen die wensen te vertalen in iets moois en haalbaars.''