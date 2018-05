Bouw van Deventer filmtheater de Viking ligt langer stil

De bouw van het Deventer filmtheater De Viking is verder vertraagd. Het is onduidelijk of het gevolgen heeft voor de planning en de kosten.

Wethouder Frits Rorink (CDA) geeft aan dat de (onder)aannemer niet voor 22 mei kan starten met de ruwbouw. Deze krant constateerde eerder al dat sinds eind maart de bouw stil ligt. De gemeentelijke projectmanager gaf toen via een woordvoerder aan dat de bouw 'medio april' weer zou worden hervat. Er zou een probleem zijn met het leveren van bouwmateriaal; viltjes onder het stalen geraamte waren tijdelijk niet leverbaar.

Probleem

Ditmaal geeft Rorink aan dat de viltjes binnen zijn, maar dat vorig maand ook de 'bijbehorende berekeningen voor akoestische ontkoppeling en constructie in eerste instantie onvolledig aangeleverd zijn bij de gemeente'. Dat probleem zou met enkele dagen verholpen zijn, maar de onderaannemer is daarop eerst een ander werk gaan uitvoeren. Aannemer Hegeman uit Nijverdal was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Het is onduidelijk of de nieuwe vertraging - al met al ligt de bouw zo'n twee maanden stil - leidt tot een andere opleverdatum of extra kosten. In december moet De Viking klaar zijn, in mei 2019 staat de oplevering gepland.

Extra kosten

Zo'n lange vertraging in de bouw leidt volgens deskundigen vaak tot extra kosten. In het onderzoek dat de raadscommissie naar het debacle van De Viking gedaan heeft, worden de totale kosten nu geraamd op bijna 15,5 miljoen euro. De onderzoekscommissie heeft in haar rapport een uitgebreid overzicht van de kosten (subsidies en leningen) opgenomen.

Niet meegerekend