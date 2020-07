Bouw van liefst 1700 huizen rond binnenstad kan helpen bij Deventer woningnood

Deventer is topstuk uit 1477 rijker: eerste boek ooit gedrukt aan IJssel terug in stad

5 juli Een topaankoop uit 1477 voor Deventer boekenstad. Het eerste boek ooit dat in de middeleeuwen werd gedrukt aan de IJssel keert terug. Het is gekocht door Vereniging Vrienden van de Stads- of Athenaeumbibliotheek en vanaf vrijdag voor publiek te zien in de bibliotheek. ,,Het is nog zo'n mooi en gaaf exemplaar, echt heel bijzonder.”