Bouwcontainer in brand naast verbouwde huizen in Deventer

Hattem wil een burgemees­ter met Hanzementa­li­teit: maar wat is dat eigenlijk?

1 maart Dat middeleeuwse Hanzeverbond is toch niet meer dan nostalgie? Niet in Hattem, want de nieuwe burgemeester van het vestingstadje moet beschikken over een heuse ‘Hanzementaliteit’. Maar wat is dat eigenlijk? ,,Nou, het tegenovergestelde van de egoïstische VOC-mentaliteit waar premier Balkenende over sprak.”