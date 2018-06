Bouwe Bekking uit Deventer ruikt winst in zwaarste zeilrace ter wereld

Het zou maar zo kunnen dat de in Deventer geboren en getogen schipper Bouwe Bekking – zondag 55 jaar geworden - momenteel met zijn laatste Volvo Ocean Race bezig is. Wat is er mooier dan stoppen op je hoogtepunt. Zondag eindigt de race in Nederland. Hij maakt met zijn team Brunel grote kans op de eindoverwinning. ,,Gespannen? Ik ben relaxed, ik heb bij WK’s voor hetere vuren gestaan,’’ zegt hij.

Uiterst relaxed klinkt hij deze zondagochtend vanuit het Zweedse Gothenburg, de voorlaatste finishplaats van de Volvo Ocean Race. Op de dag dat hij 55 jaar is geworden. Vier dagen voor de start van de laatste, allesbepalende finalerace van dit grootse zeilevenement, dat wat prestige betreft gelijke tred houdt met de Olympische Spelen. Nog drie boten maken kans op de eindoverwinning, ze liggen griezelig dicht bij elkaar.

Veel harde wind

Makkelijk is deze editie van de race, die oktober vorig jaar begon, allerminst, zegt de gelouterde Bekking. ,,We hebben veel harde wind gehad. De tussenstops waren eigenlijk te kort om de batterij weer helemaal op te laden. Dat gold voor iedereen.’’

Dat er nu twee vrouwen op de boot van Team Brunel mee varen - sinds deze editie mogelijk - geeft de schipper wel nieuwe inzichten. ,,Ik kan moeilijk uitdrukken wat het verschil is. Het is gewoon anders dan alleen met mannen aan boord. Als we aan wal waren, waren onze zeilsters steeds nog heel serieus met de race bezig. Misschien houden ze ons mannen goed bij de les.’’

Tegenslagen

Bekking, die inmiddels een kwart eeuw in Denemarken woont, heeft gedurende de race meerdere tegenslagen gehad. Niet alleen kwam zeiler John Fisher van de concurrerende boot Team Sun Hung Kai/Scallywag om het leven – hij sloeg in maart overboord op circa 2500 kilometer ten westen van Kaap Hoorn bij stormachtige wind en hoge golven en is niet teruggevonden – ook overleed in december zijn in Bathmen woonachtige vader. Bij de begrafenis kon hij niet aanwezig zijn. ,,Mijn vrouw, die bij de tussenstop in Kaapstad aanwezig was, is teruggevlogen naar Nederland om de begrafenis bij te wonen. Mijn moeder is ook overleden toen ik meedeed aan de Volvo Ocean Race. Kon ik ook niet bij haar begrafenis zijn. Ik kan daar emotioneel goed mee omgaan. Dat gaat niet aan me knagen. Dat betekent trouwens niet dat ik er geen verdriet om heb.’’

'De race gaat verder'

De schipper zegt in staat te zijn de knop snel weer om te zetten. ,,Dat moet ook wel, anders kan je deze race niet varen. Je bent erop ingesteld dat er gedurende de race nare dingen in familieverband kunnen gebeuren. Zoals je er ook op bent ingesteld dat er zeilers overboord slaan en overlijden. Ik heb dat in eerdere races ook meegemaakt. Dat went niet, dat blijft naar en heeft impact op je gemoed. Maar de race gaat verder.’’

Die race, die kan zomaar uitmonden in de eindoverwinning voor Bouwe Bekking en zijn Team Brunel. Zijn kansen voor de laatste etappe, die donderdag 21 juni van start gaat, schat hij goed in. ,,Maar dat komt ook door het vertrouwen dat ik de afgelopen races met mijn team heb opgedaan. De laatste race, tussen Cardiff en Gothenburg, was fantastisch. Dat we vanuit de achterhoede toch nog in staat waren de race te winnen, dat voelde geweldig. We gaan het zien. Winnen we niet, dan kan het zo maar zijn dat ik er nóg een ga varen.’’

Finish in Scheveningen

Op de kade in Scheveningen onthalen zondag 24 juni in elk geval zijn vrouw en dochter, maar ook zijn zus uit Diepenveen, de schipper feestelijk. De stemming kan dan helemaal niet meer stuk als Bekking er in de haven van de badplaats in slaagt met zijn Team Brunel het algemeen klassement te winnen.