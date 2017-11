Bouwers terug naar Welsum voor volgende serie woningen

Lege stoelen voor 59 ver­keers­slacht­of­fers in provincie Overijssel

11:36 Liefst 59 verkeersdoden werden er in 2016 geteld in de provincie Overijssel. Ze worden op zaterdag 18 november, tussen 10.00 en 17.00 uur, herdacht in Zwolle en Raalte. Het is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland.