Bouwlieden en monteurs klussen eenzaam door: ‘We werken zoveel mogelijk alleen’

,,We werken bij voorkeur als de klant niet thuis is. Als het niet anders kan, zijn we in een ander vertrek dan de klant’’, zegt Ernst Jansen (31). Hij is monteur bij Krins Elektro, een installatiebedrijf uit Diepenveen. Hij rijdt in zijn eentje in de bedrijfsbus. In de bus staat een desinfectiepomp. Voor en na elke klus wast hij zijn handen. ,,Ik kom best veel bij oudere klanten over de vloer. Voor een bezoek bellen we altijd op om te vragen hoe iemand er fysiek voor staat. In het uiterste geval kunnen we aan de deur ook iemand weigeren die kucht.’’