Bouwwerkzaamheden filmtheater de Viking in Deventer hervat

Deventer politiek vraagt ophelde­ring over armoedesub­si­die aan Peeves

31 augustus Het laatste woord over de 25.000 euro armoedesubsidie van de gemeente Deventer aan de maaltijdenbesteldienst Peeves is nog niet gezegd. Direct na de publicatie in de Stentor, waarin werd onthuld dat er niks was terecht gekomen van het plan om van elke maaltijdbesteller een bijdrage in natura voor de voedselbank mee terug te nemen, hebben vier fracties om opheldering gevraagd.