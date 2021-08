Boze directeur Go Ahead Eagles over bier- en vuurwerkgooiers: ‘asociaal’ en ‘niet goed wijs’

Heerenveen-spits Henk Veerman was een van de tegenspelers die bier als een soort douche over zich heen kreeg. ,,Ik kan nu niet zeggen welke maatregelen we nemen. De beelden worden bekeken en we volgen de normale procedure en de maatregelen van de KNVB. Wel heeft zich al iemand gemeld, die toegegeven heeft een van de biergooiers te zijn. Daar heb ik respect voor, dat hij dat zelf inziet dat het niet goed was, en dat nemen we mee in de afweging.”