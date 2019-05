Boze supporters FC Den Bosch gooien stenen naar ME na verlies tegen Go Ahead Eagles

Extra onderzoek naar moord in Deventer woonwagen: werd Grietje B. mishandeld?

16:59 Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wil dat twaalf getuigen gehoord worden in het onderzoek naar de dood van Lauwie van Lies in Deventer. De man werd door zijn partner Grietje B. in zijn woonwagen doodgeschoten.