Ank trotseerde met blote handen wagonladingen oorlogsmunitie: ‘We wilden de wereld beter maken’

Adrie van Essen is de nieuwe artistiek leider van Deventer festivals: ‘Ik heb mijn droombaan te pakken’

Adrie van Essen is sinds afgelopen zaterdag de nieuwe artistiek leider van de evenementen in ‘zijn’ stad, zoals Deventer op Stelten en het Dickens Festijn. De 47-jarige Deventenaar volgt Anjo de Bont op, die vorig jaar stopte. Van Essen is verantwoordelijk voor de programmering van het straattheater, een culturele wereld waar hij eind jaren 90 bij toeval in rolde. ,,Die wereld greep mij meteen. Ik heb van mijn passie m’n werk gemaakt.’’

6 januari