Buren Deventer daklozenopvang: wethouder verkondigt onjuistheden over overlast

Woonzorg­cen­trum ‘t Dijkhuis Bathmen ondergaat komende vier jaar miljoenen­ver­bou­wing

8 februari Het 51-jaar oude woon-, zorg- en dienstencentrum ‘t Dijkhuis in Bathmen is toe aan een toekomstbestendige verbouwing. Die gaat 10 miljoen euro kosten. De verbouwing verloopt in fases, zodat bewoners op de locatie kunnen blijven. In de zomer van 2025 moet het af zijn. Dit is wat er de komende jaren gaat gebeuren.