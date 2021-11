Coronapas-regel bij kleedkamer drijft sportclubs Oost-Nederland tot wanhoop: ‘Stop er dan maar mee’

Sportverenigingen in Oost-Nederland zitten met de handen in het haar. Dat de regering afziet van een coronapas bij de poort van het complex leek een zege, maar de uitdaging is nu minstens zo groot. Bij de kantine, kleedkamer én toiletten moet vanaf zaterdag immers wél worden gecontroleerd. Voorzitters breken hun hoofd: gaan we dit handhaven? En zo ja, hoe?

Henri van Beek, voorzitter van WHC uit Wezep, doet geen moeite zijn frustratie over de nieuwe regels te verbergen. ,,Misschien is het wel beter als we de tent dichtgooien en pas weer gaan voetballen als de regels anders zijn”, bromt hij. ,,We zitten echt op het randje.”

Voor de ingang van de kantine was een controle al verplicht en dat wist WHC ‘zo goed en zo kwaad als het ging’ nog wel te realiseren, laat Van Beek weten. ,,Als alles zó wordt aangescherpt, houdt het echt op. Maar als vereniging heb je je aan de regels te houden. Wij gaan dus een beveiligingsbedrijf inhuren dat overal gaat controleren. Dus ook bij de kleedkamer, ja. Dat kost een klap geld...”

Volledig scherm Henri van Beek, voorzitter WHC. © Vakfoto van der Beek

Geen vrijwilligers

Bij Be Quick in Zutphen worden ‘de mogelijkheden nog onderzocht’, laat voorzitter Jeroen Bloemenkamp weten. Erg hoopvol gestemd is hij niet. ,,Dit is een groot probleem. Het handhaven van de QR-code-controle bij de kantine was nét te doen. Maar met de kleedkamers en de toiletten erbij? Daar hebben wij echt de vrijwilligers niet voor. En bovendien kan je dat niet zomaar van iedereen vragen, vind ik. Het is een te grote uitdaging.”

Quote Deze belasting is nog te behappen voor ons Rob Muller, Voorzitter Deventer Hockeyvereniging

Minder zorgen bij de hockey

Bij de Deventer Hockeyverenging (DHV) heerst er bovenal opluchting dat niet iedereen aan de poort gecontroleerd hoeft te worden. ,,Dat zou logistiek bijna niet te doen zijn. Dus wij zijn blij dat dit in elk geval niet hoeft”, licht voorzitter Rob Muller toe.

Het probleem van de kleedkamer-controle is bij DHV aanzienlijk minder groot dan bij bovenstaande voetbalverenigingen. ,,Dat hoeft bij ons op zaterdag niet omdat iedereen die dan speelt onder de 18 jaar is. De teambegeleiders mogen nog wel zonder coronapas naar binnen en ouders hoeven daar niet te zijn. Op zondag spelen de senioren en dan gaan we wél bij de kleedkamers controleren. We gaan nog in overleg met de teams over hoe we dat oppakken.”

Onder aan de trap, voor men richting de kantine of wc gaat, werd al gecontroleerd bij DHV. Net als bij de terrassen. ,,Iedereen die bij ons lid wordt, is verplicht een aantal vrijwilligersdiensten te draaien. Dat gaat met name om bardiensten, maar ze kunnen nu ook ingezet worden als coronacoach. Het is een uitdaging dit op korte termijn te regelen want er moet even meer gebeld worden. Maar deze belasting is nog te behappen voor ons.”

Bij DHV reed al een kar met koffie en koek rond op het sportcomplex. ,,Die zullen we nu intensiever gaan zitten, bijvoorbeeld met een rondje bij het achterste veld. Om zo te zorgen dat iedereen wat kan eten en drinken.”

Tussenoplossing

Bij SV Dalfsen kiest men naar eigen zeggen voor de gulden middenweg: ,,Wij gaan steekproefsgewijs controleren op het coronatoegangsbewijs. Maar bovenal doen we een beroep op ieders gezond verstand: respecteer de geldende regels”, zegt ad-interim voorzitter Dirk Mosterman.

Zo gebeurde dat nu ook al in de kantine. ,,Praktisch was het anders niet te doen. Onze kantine is al via drie manieren binnen te komen. Als je in het weekend iedereen van 08.00 uur tot 18.00 uur moet controleren; dat is niet te doen. Dus kozen wij voor de steekproef. Bij de eerste keer waren alle 25 gecontroleerden in het bezit van de coronapas. Bovendien: van de 400 leden ken ik 15 tot 20 ongevaccineerden inmiddels. Dus je kan je, naast het praktische deel, afvragen: hoeveel zin heeft het dan om altijd overal iedereen te checken?”

,,Mijn vader is overleden aan corona, dus ik neem het uiterst serieus”, vertelt Mosterman. ,,Maar het moet allemaal wel uitvoerbaar zijn. Het gevoel dat je nu krijgt is dat het vanuit Den Haag over de schutting is geflikkerd en clubs zich er maar mee moeten redden. Op bijvoorbeeld boa’s van de gemeente hoeven we niet rekenen.”

Quote Wij zijn bang dat als dit lang aanhoudt, spelers ermee kappen Jeroen Bloemenkamp, Voorzitter Be Quick

Geen controle

Bij Rohda Raalte hoeven spelers niet te verwachten dat er voor de kleedkamerdeur een controle plaatsvindt. ,,Die regel van een QR-code laten zien voor je de kleedkamer in mag, kan ik mij voorstellen bij afgesloten sportzalen”, licht voorzitter Han Reinders toe. ,,Zo interpreteer ik het dan ook. Wij zullen er bij Rohda weinig aandacht aan gaan besteden, laat ik het zo zeggen. Als we bij het toilet én de kleedkamer ook nog moeten controleren, zouden we beter aan het begin van het sportpark kunnen gaan staan.”

Bij de kantine van Rohda wordt wél gecontroleerd op een coronatoegangsbewijs. ,,Daar proberen we zo goed mogelijk mee om te gaan. Dat gaat met horten en stoten want zeker in Raalte, waar de vaccinatiegraad hoog is, moet je dan echt zoeken naar de laatste niet-gevaccineerde.”

Volledig scherm Han Reinders, voorzitter Rohda Raalte. © Gerard Vrakking

Onduidelijkheid

De nieuwe regels zorgen voor onduidelijkheid bij leden, merken verschillende voorzitters. ,,Wij krijgen heel veel vragen”, zegt Bloemenkamp. ,,In eerste instantie zouden spelers helemaal niet mee mogen doen zonder coronapas. Dat is nu gelukkig niet het geval, maar ze mogen dus niet naar de wc of naar de kleedkamer. Wij zijn bang dat als dit lang aanhoudt, spelers ermee kappen.”

Van Beek vangt dezelfde geluiden op. ,,Natuurlijk krijgen we vragen en een hoop boze berichten. ‘Als het zo moet, dan stop ik ermee’, zeggen sommigen. Ja, jongens ik zou het ook graag anders willen, zeg ik dan. Maar het wordt ons opgelegd. We kunnen niet anders.”

Kom jij in de problemen door de nieuwe regels? Deel jouw verhaal via online@destentor.nl

