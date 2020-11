Deventenaar Huub Van Sabben overleden: hij was de man die onbekende oorlogsslachtoffers hun naam terug gaf

Bellen en appen in het verkeer: we betaalden vorig jaar miljoenen euro's aan boetes in Oost-Nederland

20 november Het aantal boetes voor telefoongebruik in het verkeer is landelijk enorm toegenomen. Vorig jaar werden er meer dan 120.000 bekeuringen uitgedeeld aan appende en bellende bestuurders, 50,9 procent meer dan in 2018. In Flevoland was de groei nóg extremer, al tikten bellers en appers in Gelderland opnieuw het grootste bedrag af in deze regio.