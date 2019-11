Elf kilometer file op A1 na botsing nabij IJsselbrug Deventer

video Basis­school­leer­lin­gen uit Twello hebben primeur met mobiele gymzaal van de toekomst

7:24 Leerlingen van basisschool Martinus in Twello kregen gisteren een kijkje in de toekomst. Hun juf Miranda Brouwer had een prijsvraag gewonnen en dus mocht de school de Lü een dag uitproberen. Volgens de bedenkers is het dé gymzaal van de toekomst.