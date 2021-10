Gezocht! Weet jij wie deze stadionbouwers van Go Ahead Eagles zijn?

Oud-prof Yildiz hoopt bij Colmschate nog altijd op het profvoet­bal: ‘Hij heeft niks te zoeken op dit niveau’

24 oktober Ibo Yildiz is sinds dit seizoen speler van Colmschate. In een zoektocht naar plezier en fitheid is de oud-speler van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles neergestreken bij de derdeklasser