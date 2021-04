Mede-verdachte bekent aansteken vuurwerkbom Deventer, maar had niet in de gaten wat hij ontketende

Kwam de vermiste Ercan Özturk uit Apeldoorn wel in Deventer aan?

14 april Het is niet zeker of de vermiste Apeldoorner Ercan Özturk (29) op zondag 28 maart, de dag dat hij voor het laatst gezien is, ooit wel in Deventer is aangekomen. Dat bleek uit televisieprogramma Opsporing Verzocht dat vanavond aandacht besteedde aan de vermissing van Özturk (29).