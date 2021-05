Menukaart telt niet bij discussie over McDonald’s in Deventer binnenstad

Klimaatver­an­de­ring zelf verandert ook, dus voert Deventer strijd tegen hitte en waterover­last verder op

4 mei Periodes met extreme regenval en in de zomer verzengende hitte. Deventer wapent zich verder tegen die uitwassen van de klimaatverandering. Voorbeelden daarvan zijn er al in de stad, zonder dat je het altijd direct ziet. Een slim afwateringssysteem onder het wegdek in de Veentunnel, zodat die niet snel meer blank staat. Een stoep die net even iets afloopt, gemarkeerd met blauwe golfjes op de tegels, zodat water het perk in stroomt. Plannen voor meer groen op het Grote Kerkhof. Maar ook de klimaatverandering zelf verandert, dus schakelt Deventer een tandje bij.