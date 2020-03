Zonnepanelen verdrijven koeien langs A1 bij Deventer, schapen houden voortaan het gras eronder kort

‘Slapeloze nachten’ om rechtszaak van milieuclub tegen Overijssel, zegt boerenorga­ni­sa­tie LTO

7:44 Landbouworganisatie LTO Noord maakt zich ‘grote zorgen’ om een serie rechtszaken die milieuorganisatie Mobilisation for the environment (MOB) aanspant tegen de provincie Overijssel. De eerste zaak dient dinsdag. Volgens LTO Noord wil MOB via de rechter afdwingen dat er een vergunningplicht komt voor veeboeren om koeien in de wei te zetten en mest uit te rijden.