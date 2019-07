Brand boven Eetcafé de Sjampetter in kiem gesmoord: café in Deventer kan gewoon weer open

Eigenaresse Marloes Altena is de ochtend na de roerige nacht opgelucht. ,,We wonen zelf boven onze naastgelegen zaak Eigenwijs. We hebben de rookmelders gekoppeld aan het alarm, dus werden zelf snel uit ons bed gebeld door de alarmcentrale. Binnen twee minuten waren we er zelf. Toen was er al teveel rook, dus hebben we de brandweer gebeld. Die was er binnen tien minuten en binnen 20 minuten gaven ze het sein brandmeester. Dus het ging echt ongelooflijk snel.”

Het vermoeden bestaat dat er kortsluiting ontstaan is bij de wasdroger die in de bedrijfsruimte boven de Sjampetter staat. ,,De droger was uitgeschakeld. Dus we weten nog niet precies wat er gebeurd is. Daar wordt naar gekeken. We zijn vooral heel erg opgelucht dat het zo snel geregeld was. In de oude binnenstad moet je altijd extra voorzichtig zijn. En we hebben het van dichtbij meegemaakt met de verschillende branden in de afgelopen jaren. Het kan zo snel gaan.”