Brand breekt uit in flat in Deventer, bewoners de straat op

Aanblijven CDA-wethouder na coalitie­breuk in Voorst wekt verbazing oppositie: ‘Dit straalt echt pluche pakken uit’

25 januari De oppositie in de gemeente Voorst heeft er sinds afgelopen weekend een extra lid bij. Het CDA maakt niet langer onderdeel uit van de coalitie, omdat ze geen heil meer ziet in de randweg van Twello. Dat CDA-wethouder Harjo Pinkster wel aanblijft, zorgt voor onvrede in de oppositie. ,,Het is zeer ongepast.’’