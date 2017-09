Brand Herfordstraat mogelijk aangestoken

De politie houdt er rekening mee dat de brand die op 21 juli woedde in een bedrijfsgebouw aan de Herfordstraat is aangestoken. Het Nationaal Forensisch Institituut is ingeschakeld om door de politie ingezamelde brandresten te onderzoeken.

De zeer grote brand woedde op een vrijdagavond in een pand waarin onder meer garagebedrijf Flexstart was gevestigd en een bedrijf dat handelt in telecomaccessoires. Het NFI onderzoekt de door de politie verzamelde brandresten op ontbrandbare vloeistof die als brandversnellend middel de brand kan hebben veroorzaakt of verhevigd. Voorbeelden van brandversnellende middelen zijn spiritus, benzine, terpentine, diesel en petroleum. De uitslagen van dat onderzoek zijn nog niet binnen.

,,Het onderzoek is nog in volle gang’’, zegt woordvoerder Frank Brouwer. ,,We hebben dus nog geen uitsluitsel of er sprake is van brandstichting of een andere oorzaak.’’ De brand begon waarschijnlijk in de autogarage. De felle brand trok veel toeschouwers. De zwarte rookwolken waren tientallen meters hoog en tot in de wijde omgeving te zien.

Failliet