Brand Hof van Twello 'waarschijnlijk ontstaan door technisch mankement'

Video Duitse heli's landen bij Terwolde: 'Goed om op onbekend terrein te oefenen'

9:36 De Apaches blijven laag boven Diepenveen en Nijbroek hangen. De Nederlandse Chinooks en de Duitse NH90's transportheli's droppen tientallen militairen in de uiterwaarden bij Terwolde. In een bliksemactie worden twee loodsen langs de IJssel veiliggesteld en de 'vijand' overwonnen. Mensen in een wijde omgeving vragen zich af of de oorlog is uitgebroken.