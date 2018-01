Brand in binnenstad Deventer mede dankzij bewoonster snel geblust

Deventenaar (17) aangehouden voor lastigvallen van groot aantal vrouwen

17:41 De politie heeft vrijdagmiddag een 17-jarige Deventenaar op heterdaad betrapt op potloodventen op het Douwelerkolkpad. De agenten gaan er vanuit dat daarmee een einde komt aan een maandenlange stroom aan aangiftes van vrouwen die betast zijn of die geconfronteerd werden met een geslachtsdeel. In totaal werden 25 aangiftes in een paar maanden tijd gedaan. De politie zoekt nog naar de schennispleger die zondag actief was.