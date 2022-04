Brand in Roto Smeets Deventer door slijpwerkzaamheden

Dokter Evie (1) van het Deventer Ziekenhuis geeft haar patiënt een lik als waardering

Dokter Evie gaat aan de slag in het Deventer Ziekenhuis. Ze krijgt haar eigen kantoor en medische hulpmiddelen. Wel begint Evie met co-schappen. Want ze is nog maar 1. En niet onbelangrijk: een hond. Straks krijg je een lik in plaats van een schouderklopje, als je als patiënt je therapie goed volgt.

1 april