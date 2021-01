Brand in woning in Deventer: slachtoffer bewusteloos uit huis gehaald

Deventer school opent deuren: samen kijken en verdriet delen bij uitvaart omgekomen leerling

31 december De grote Nederlandse vlag van bovenbouwschool Het Vlier in Deventer hangt halfstok. Hij wappert amper, terwijl verschillende havisten binnendruppelen. Het is vakantie, maar ze gaan naar school. Omdat hun klasgenoot Aiden omgekomen is bij een ongeval.