Brand na bestrijding mieren in Twello zorgt voor nasleep: buurman pas over week weer naar huis

De bestrijding van mieren in een luchtrooster, met een grote brand in een appartementencomplex aan de Bommerij in Twello tot gevolg, laat haar sporen flink na. De bovenburen kunnen na het weekend weer hun woning in, bewoners op de begane grond moeten nog minstens een week ergens anders slapen.

Een dag na de brand in zijn appartementencomplex ziet Jos Miedendorp-de Bie de humor wel in van de oorzaak. ,,De beste man heeft niet alleen de mieren verjaagd, ook de buren’’, zegt hij. Miedendorp-de Bie doelt op zijn 84-jarige buurman die donderdagmiddag in het luchtrooster onder het raam met spiritus probeerde mieren te verjagen. Daarbij ontstonden lastig waarneembare blauwe vlammen, die oversloegen naar de kruipruimte en tot rook en stank leidde in vier woningen.

Gesmolten plastic

Miedendorp-de Bie werd opgebeld toen hij uit eten zou gaan in Deventer. ,,In twee appartementen boven ons is veel roetschade, bij mij vooral veel geurschade. Het ruikt naar gesmolten plastic.’’ De 84-jarige bewoner is overgebracht naar woonzorgcentrum De Martinushof. Volgens een medewerker was hij ‘zeer ontdaan’ door de brand.

Week weg

Burgemeester Jos Penninx kwam donderdag ook naar de woningen aan de Bommerij toe en liet daarna via Twitter weten dat hij hoopt dat iedereen snel weer naar huis kan. Voor directe buurman Miedendorp-de Bie, die de nacht doorbracht in Fletcher Hotel Gilde, bleek dat ijdele hoop. Hij kreeg vrijdagochtend te horen dat hij pas over een week weer in zijn woning kan. ,,We mogen er niet in vanwege de mogelijke aanwezigheid van koolmonoxide. Daarnaast is de riolering weggesmolten en moet bedrading onderzocht wordt. Mogelijk moet er ook nog gebroken worden omdat isolatiemateriaal is weggesmolten.’’

Miedendorp-de Bie benadrukt dat hij positief is ingesteld. ,,Een week weg is best even vervelend, maar ik vind het ook wel leuk om weer eens in een hotel te slapen.’’ De bewoners van de flats op de eerste verdieping mogen maandag hun woning weer in.