Brand vernielt scooter in Deventer

In Holten gestolen kostbare tractor teruggevon­den ‘in de regio’

11:37 Dieven hebben vanmorgen even na half vijf bij Twentrac B.V. in Holten een tractor met een waarde van ruim een ton gestolen. Het landbouwvoertuig van het merk New Holland is later ‘in de regio’ teruggevonden, zegt een medewerker. Waar precies is nog onbekend. Of de tractor beschadigd is, is onduidelijk.