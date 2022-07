Brandende hooibalen bij Bathmen, verder lijkt het voorlopig rustig aan het boerenfront

Rook

De hooibalen die vannacht in brand zijn gestoken, lagen in de berm van de toerit op de A1, vanuit Bathmen richting afslag Holten/Lochem. De brandweer was met twee wagens ter plaatse uit Bathmen en Deventer en hebben de balen geblust. Daarbij kwam zo veel rook vrij dat bijna geen zicht meer was op de af en oprit.

Of de balen in brand zijn gestoken door boze boeren of sympathisanten van hun stikstofprotest, is nog onduidelijk, temeer het in de rest van het land momenteel stil is als het gaat om wilde boerenacties.