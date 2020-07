Brandende shovel zorgt voor enorme rookpluimen boven A1 bij Deventer

Paviljoen Vogelei­land wordt Parkcafé Mees: ‘Een hippe tent, Scandina­visch met een Aziatische touch’

12:00 Parkcafé Mees is de nieuwe naam van het paviljoen op Vogeleiland. De nieuwe horecazaak die over vier weken al open gaat, moet het tij keren op het in verval geraakte eiland tegenover station Deventer dat te kampen had met overlast en vernielingen.