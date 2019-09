Brandon neemt altijd de trap en eet volgens de Schijf van Vijf en hoopt dat heel Aventus zijn voorbeeld volgt

Gezond was Aventus aan de Middelweg in Deventer al, maar de locatie is vanaf nu nóg gezonder. Na het vignet voeding, dat drie jaar geleden in de wacht werd gesleept, is nu dat voor roken, alcohol- en drugspreventie binnen en wordt gewerkt aan het bemachtigen van het derde vignet. De Deventer locatie is de proeftuin en het voorbeeld voor de rest van Aventus. Vandaag komt staatssecretaris Paul Blokhuis op bezoek.

Aventus-ambassadeur Brandon Brom (20) is het toonbeeld van gezond. De student die in Apeldoorn de opleiding Coördinator Sport en Bewegen volgt, eet volgens de Schijf van Vijf, sport bijna dagelijks, wandelt en fietst naar hartelust, rookt niet, gaat nauwelijks uit, drinkt met mate en neemt altijd de trap in plaats van de lift. Een paar jaar geleden was dat wel anders. Toen stopte de oud-jeugdkampioen stijldansen en amateur-vechtsporter vanwege zijn studie in een keer met al zijn trainingen, verorberde hij in de schoolkantine elke dag met smaak een broodje kroket en lag hij ’s avonds uitgeteld op de bank televisie te kijken. Hoe hij zich toen voelde? ,,Futloos.”

Als voorzitter van de studentenraad van Aventus is hij nauw betrokken bij de omslag naar een Gezonde School. De inspraak van de studenten is belangrijk, vindt Brom. ,,Een gezonde leefstijl moet ons niet van bovenop worden opgelegd”, benadrukt de studentvertegenwoordiger. Dat hij dit najaar zijn school mag vertegenwoordigen in de verkiezing om de landelijke mbo-ambassadeur is op zich al eervol, maar dat het thema dit jaar gezonde leefstijl is, past helemaal in zijn straatje. Hij is immers ervaringsdeskundige.

Kuddedieren

Eerder volgde Brom de opleiding verpleegkunde, dus hij loopt al een tijdje mee op het mbo. Hij ziet dat er veel is veranderd de afgelopen vier jaar. ,,Zeker op de locatie Middelweg is gezondheid en vitaliteit echt iets waar de studenten mee bezig zijn. Dan wil je gewoon niet achterblijven", is zijn ervaring. ,,We zijn toch een beetje kuddedieren.”

Wim Hartkamp, docent en pilotleider Gezonde School bij Aventus zit instemmend naar Brom te luisteren. Een gezondere leefstijl en een veilige schoolomgeving voor studenten en medewerkers leidt tot meer plezier en minder uitval, weet hij. De docent benadrukt dat het bij een Gezonde School om veel meer dan alleen bewegen gaat. ,,Voor veel van onze studenten is deze school het laatste onderwijs voordat ze gaan werken. We proberen ze ook te leren hoe ze fit en vitaal blijven als ze eenmaal aan het werk zijn.”

Nog maar het begin

Wat Hartkamp betreft staat de locatie in Deventer waar de zorg- en welzijnopleidingen zijn gehuisvest nog maar aan het begin van de gezonde weg die de school is ingeslagen. Hij hoopt op termijn ook nog het vignet sport en bewegen en seksuele voorlichting in de wacht te kunnen slepen. Bovendien moeten de andere locaties in Deventer, Apeldoorn en Zutphen spoedig het gezonde voorbeeld volgen, om te beginnen met het vignet voeding. Wat niet betekent dat de saucijzenbroodjes in de ban gaan. ,,Waar het om gaat is dat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze moet zijn. Te vaak is het nog andersom.”

De schoollocatie in Deventer is sinds kort in het bezit van het vignet genotsmiddelen of eigenlijk het ontmoedigen daar van. Opvallend genoeg is het eerste wat je bij het toegangshek tegemoet komt een walm van sigarettenrook. ,,Ja", geeft Hartkamp besmuikt toe, ,,dat klopt.” Op het schoolterrein is één plek aangewezen waar roken wordt gedoogd. ,,Je kunt wel voorloper zijn in een volledig rookvrij schoolterrein, maar dan steken studenten en medewerkers vlak buiten het hek een sigaret op en gaan omwonenden daar over klagen. Dat willen we ook niet. In 2020 moet volgens de wet het schoolterrein rookvrij zijn, dus we hebben nog even de tijd om ook bijvoorbeeld met de gemeente goede afspraken te maken. Maar nee, ideaal is de huidige situatie niet.”