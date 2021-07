Brandstichter Levensboompad Deventer heeft celstraf uitgezeten

VIDEO Nieuw poëziefes­ti­val in Deventer: Het Tuinfeest wordt DichterBij

26 juli DichterBij, zo heet het gloednieuwe poëziefestival van MIMIK in Deventer. Het Tuinfeest, zoals de dichtliefhebber het oorspronkelijke evenement kent, is niet meer. Zaterdag is de eerste editie, in afgeslankte vorm vanwege de coronamaatregelen. Deventer stadsdichter Robin Bleeker staat ook op het programma: ,,Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst in het theater stond.’’